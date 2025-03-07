Suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla hareket eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir uygulamada, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Denizli Mahallesi’nde önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında, çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 yaşındaki S.O. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.