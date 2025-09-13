Sepsis nedir?

Sepsis (halk arasında bilinen adıyla kan zehirlenmesi) vücudun çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlara tepki olarak kendi doku ve organlarına zarar vermesi ile ortaya çıkan organ fonksiyon bozukluğudur. Sepsis, dünyadaki enfeksiyon kaynaklı birçok hastalığın ortak ölüm sebebidir.

Sepsis tanısı alan hastalar hastanede yakın takip ile izlenmelidir.

DSÖ verilerine göre sepsis vakaları her geçen yıl artmaktadır. Dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Yaklaşık 11 milyon kişi sepsis nedeniyle ölmektedir. En önemli enfeksiyon acilleri arasında yer almaktadır. Erken tanı ve tedavi ile sepsise bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı önlenebilmektedir.

Kimler risk grubundadır?

Özellikle 65 yaş üstü yetişkinler, diyabet, akciğer hastalığı, kanser ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler sepsis açısından daha yüksek risk altındadır.

Sepsis belirtileri nelerdir?

Yüksek ya da çok düşük ateş

Hızlı nefes alma

Hızlı kalp atışı

Bilinç bulanıklığı

Düşük tansiyon

İdrar çıkışında azalma

Neden önemlidir?

Erken tanı, hızlı ve uygun tedavi hayat kurtarıcıdır.

Sepsis hızlı müdahale edilmezse saatler içinde ölüme yol açabilir.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkiler, her yıl milyonlarca ölümle ilişkilidir.

Erken tanı ve tedavi ile önlenebilir ya da ölüm riski azaltılabilir.

Sepsis tüm dünyada önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedenidir.

Dolayısıyla 13 Eylül günü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 10 yıldır dünya sepsis ve sepsis farkındalık günü olarak kabul edilmiştir.