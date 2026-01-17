Tahminlere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Kırklareli’nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane ve Artvin ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, bu durumun ulaşımda aksamalar oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusundaki 13 il için yoğun kar yağışı nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.