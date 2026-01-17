Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu kar yağışı etkili olacak. 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günü kent genelinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü kentte kar yağışıyla birlikte en düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. Pazar günü ise soğuk hava etkisini artıracak; sıcaklık gece -2 dereceye kadar düşerken gündüz 7 dereceye kadar çıkacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün il genelinde aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişlerinin görüleceği belirtildi.

Açıklamada, 18-22 Ocak tarihleri arasında kentin soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.