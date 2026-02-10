İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber devriye ekipleriyle koordineli yürüttüğü 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticaretini dijital platformlara taşıyan şebekeler deşifre edildi.

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, şüphelilerin polisiye tedbirlere yakalanmamak için anlık mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifreli" kapalı gruplar kurdukları belirlendi. Bu gruplara sadece özel davet veya referansla üye kabul edildiği, uyuşturucu arzının ise "güvene dayalı kurye ağı" üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, zehir tacirlerinin deşifre olmamak için sık sık kullanıcı adı değiştirdikleri, telefon ve kimlik bilgilerini gizledikleri ve 24 saat esasına göre uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Dijital platformlarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezli; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;