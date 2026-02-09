Orman Genel Müdürlüğü personelinin “yeşil vatan” için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Yumaklı, ormanların yalnızca yangınlarla anılmasının doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin orman varlığını artırma konusunda önemli bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde kırılan dünya rekorunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl için 600 milyon fidan ve tohum hedefi koyduğunu anımsatan Bakan Yumaklı, “İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız” dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “15, 20, 50 hatta 100 yılda yetişmiş ağaçların heder olmaması için vatandaşlarımızla gönül gönüle, omuz omuza yeşil vatanımızı hem ihya edecek hem de koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Bakan Yumaklı, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.