Kaza, Kahramanmaraş–Gaziantep yolu üzerindeki Karaziyaret Mahallesi Çolaklar Market civarında bulunan kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kavşakta çarpışan araçlar kazaya neden olurken, olayda 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin sevkiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın şiddeti dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri kavşaklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.