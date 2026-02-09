Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona 14 farklı şehirden 715 sporcu katıldı.

18 ayrı kategoride yapılan yarışmalarda sporcular, harita ve pusula yardımıyla zamana karşı mücadele etti. Şehir merkezinde kurulan parkur izleyicilerden yoğun ilgi görürken, Kahramanmaraşlı gençler “Yeni Başlayan” kategorisinde ilk üçte yer aldı.

Yarışmaların ardından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara para ödülleri takdim edildi. Organizasyon, sporla tarih bilincini bir araya getirerek Kurtuluş Haftası’na yakışır anlamlı bir atmosfer oluşturdu.