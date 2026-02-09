Sivil Ekipler Suçüstü Yaptı

Dün akşam sıralarında denetimlerini sürdüren Sivil Trafik Ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde plakasız bir motosikletin tek teker üzerinde giderek (ön kaldırarak) ilerlediğini tespit etti. Çevredeki sürücüler için büyük risk oluşturan şahıs, polis ekiplerince takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda, M.E.K. (21) idaresindeki söz konusu motosiklet, 7. Noter önünde güvenli bir şekilde durduruldu. Yapılan incelemeler ve tespit edilen ihlaller sonucunda sürücüye:

Plakasız araç kullanmak, Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek akrobatik hareketler yapmak ve diğer ilgili maddelerden;.toplamda 23.681 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca plakasız motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Uyarı

Emniyet yetkilileri, özellikle genç sürücülerin bu tür tehlikeli hareketlerden kaçınması gerektiğini vurgulayarak; bulvar ve caddelerin akrobasi alanı olmadığını, denetimlerin sivil ve resmi ekiplerce 7/24 aralıksız devam edeceğini bildirdi.