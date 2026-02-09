Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen kapsamlı denetim ve operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, onlarca kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş uygulamaları kapsamında şehir genelinde 34 bin 897 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde 70 kişi yakalanırken, 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ise 79 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 7 bin 860 adet sentetik ecza, 160 gram metamfetamin ve 270 gram skunk başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu olaylarıyla bağlantılı 84 şüpheli yakalanırken, 10 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında;

3 bin 390 paket dolu makaron, 35 kilogram tütün, 13 litre sahte alkol ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri de aralıksız sürdürüldü. Bir haftada 18 bin 749 araç kontrol edilirken, özellikle alkollü araç kullanımı ve okul servisleri üzerinde yoğunlaşıldı. Denetimlerde 2 bin 198 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 70 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.