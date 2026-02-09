Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını, gastronomi zenginliğini ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 5 – 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kahramanmaraş’ın adeta vitrine çıktığı önemli organizasyonlardan biri oldu.

Kahramanmaraş Standı Ziyaretçilerin Uğrak Noktası Oldu

Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT’te; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan stant, üç gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuar alanında en çok ziyaret edilen bölümlerden biri olan Kahramanmaraş standı, şehrin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini tanıtan görsellerle dikkat çekti. Turizm profesyonelleri, seyahat acenteleri ve bireysel ziyaretçiler; Kahramanmaraş’ın yaylalarından tarihi çarşılarına, doğal parklarından inanç turizmine kadar birçok alanda sunduğu zenginlikler hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Tescilli Lezzetler Büyük Beğeni Topladı

Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü gastronomi mirası da fuarın yıldızları arasında yer aldı. Dondurma, ceviz, tarhana ve çörek başta olmak üzere şehre özgü tescilli ürünleri tatma imkânı bulan ziyaretçiler, Kahramanmaraş mutfağının kendine has lezzetlerine hayran kaldı.

Özellikle Maraş Dondurması’nın yoğun ilgi görmesi, standın önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ziyaretçiler hem ürünlerin yapım süreci hakkında bilgilendirildi hem de şehrin gastronomi turizmi potansiyelinin ne denli güçlü olduğu yakından gösterildi.

El Sanatları Kültürel Zenginliği Yansıttı

Şehrin sadece lezzetleriyle değil, köklü el sanatlarıyla da ön plana çıktığı fuarda; yemeni, sim sırma ve geleneksel bakır mutfak araç gereçleri sergilendi. Usta ellerden çıkan bu ürünler, ziyaretçilerden tam not alırken Kahramanmaraş’ın yüzyıllara dayanan zanaat kültürünü de gözler önüne serdi. El işçiliği ürünler hem estetik görünümleri hem de kültürel anlamlarıyla özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

Kahramanmaraş Turizmine Güçlü Katkı

Üç gün süren EMITT Fuarı boyunca en fazla ilgi gören stantların başında yer alan Kahramanmaraş standı, şehrin tanıtımı açısından önemli bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü tanıtım çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş; gastronomisi, kültürü, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla geniş kitlelere ulaşma fırsatı buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin EMITT’te sergilediği güçlü tanıtım performansı, şehrin turizmde yükselen bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.