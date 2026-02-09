Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle EMITT’te yer alan marka, dezavantajlı kadınların el emeği göz nurunu uluslararası profesyonellerle buluşturdu. Binlerce turizm profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda, tescilli “Maraş Gülü” yaka broşu ilgi odağına yerleşti.

Gurgum Concept kurucularından Gülnur Beyit, Neslihan Zayıf ve Tuba Say, üretimden satışa uzanan süreci anlattı: Evden çalışma imkânıyla güçlenen kadınlar, emeğini dünya pazarına taşıyor. Koleksiyonlara trend e-ticaret platformları ve gurgumconcept.com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Marka adını, Kahramanmaraş’ta bereketiyle bilinen Gurgum Krallığı’ndan alan Gurgum Concept, geçmişle bugünü buluşturuyor. Maraş Gülü ise yalnızca bir motif değil; kurtuluşun, direnişin ve kadın cesaretinin simgesi. İki gül, üç mavi çiçek ve iki başaktan oluşan bu sembol, 2024’te coğrafi işaretle tescillendi. Bugün ilk kez iğne oyası tekniğiyle boyut kazandırılarak broşa dönüştürülen Maraş Gülü, EMITT 2026’da kültürel mirasın çağdaş yorumunu temsil etti.

Kısacası: EMITT 2026’da Kahramanmaraş rüzgârı esti; kadın emeği, kültürel miras ve tasarım tek bir motife sığdı: Maraş Gülü.