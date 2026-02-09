Büyükşehir Belediyesinin genç pehlivanları, başarı zincirine bir halkayı da Kocaeli’nde ekledi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 – 8 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin genç güreşçileri önemli dereceler elde ederek şehrin gururu oldu.

Büyükşehir’in Sporcuları Kürsüde

Eray Şamdan Spor Salonu’nda 900 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda; 48 kilogramda Yiğit Hamza Egemen, rakiplerini bir bir geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

110 kilogramda yarışan Alperen Gerek ise, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Büyükşehir Belediyesinin bir diğer sporcusu Yunus Emre Kökünüz ise 51 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Zorlu müsabakalarda sergiledikleri azim ve kararlılıkla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi sporcuları hem teknik becerileri hem de mücadele ruhlarıyla izleyenlerden büyük takdir topladı.