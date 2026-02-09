TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 23. haftasında Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. Maçın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan kırmızı-beyazlılar, etkili hücum organizasyonlarıyla rakibini adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında yeni transfer Hasan Kılıç, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte baskısını artıran İstiklalspor, 37. dakikada Kemal Rüzgar’ın kazandırdığı penaltıyı yine aynı oyuncunun gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son bölümünde hız kesmeyen konuk ekip, 40. dakikada Muhammed Akarslan’ın golüyle soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Adanaspor, 53. dakikada Emir Işık Toğ ile farkı azaltsa da bu gol İstiklalspor’un oyun disiplinini bozmadı. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Kemal Rüzgar, skoru 4-1’e taşıdı. Altı dakika sonra bir kez daha fileleri havalandıran Rüzgar, hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan kırmızı-beyazlı ekip, 76. dakikada Kemal Rüzgar’ın asistinde Mehmet Kağan Türkmen ile farkı altıya çıkardı. Türkmen, 82. dakikada attığı golle skoru tayin etti ve mücadele 7-1’lik farklı galibiyetle sona erdi.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını net şekilde ortaya koyarken; özellikle Kemal Rüzgar’ın performansı maçın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.