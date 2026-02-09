“Asrın Felaketi, Asrın Dayanışmasına Dönüştü”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta TARDİP’in tanıtım programında konuştu. 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hâlâ yüreklerde olduğunu dile getiren Yumaklı, afet sonrası yürütülen çalışmaların dünyaya örnek nitelikte olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz 'asrın felaketi'ni 'asrın dayanışması'na daha sonra da 'asrın inşa ve ihya faaliyeti'ne dönüştürmüş olan bir milletiz. Çok farklı ülkelerde bölgesel olarak bir sel hasarını bile halen tamir edemeyen çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin yanında canını dişine takarak tüm kurum kuruluşlarıyla ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elhamdülillah bugün hayatın normal haline dönmesini sağlamış durumdayız.”

Deprem Bölgesinde 455 Binin Üzerinde Konut ve İş Yeri Teslim Edildi

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine değinen Yumaklı, bugüne kadar deprem bölgesinde 455 binin üzerinde konut ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini belirterek, köy evleriyle birlikte binlerce ailenin artık kendi yuvalarında yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

“Yaralar birlikte sarıldı, ayağa birlikte kalktık, geleceğe hep birlikte güvenle bakıyoruz. Bu kapsamlı inşa faaliyetinde elbette okullar, sağlık tesisleri, altyapı projeleri ve yaşam alanları da yeniden düzenlendi.”

Tarımda Devlet-Millet Dayanışmasının Somut Sonuçları

Tarım sektöründe de toparlanmanın hızla sağlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, üreticilerin kararlılığı sayesinde büyük bir üretim kaybı yaşanmadığını belirtti.

“Tarlasına yeniden hayat veren, hayvanına, ahırına ya da arı kovanına gözü gibi bakan üreticilerimizin kararlılığı, Bakanlık olarak sağladığımız desteklerle olması gerekenden çok daha ileri bir noktaya taşınmış durumda.”

Deprem Bölgesine 60 Milyar Liralık Su ve Sulama Yatırımı

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen bölgelerde içme ve sulama suyu altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bu süreçte vatandaşlarımızın içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik bölgede 60 milyar liralık yatırımla 459 su ve sulama tesisi yaptık. Yatırımlar tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak.”

11 İlde Tarıma 67 Milyar Liralık Destek

Tarımsal üretimin yeniden ayağa kaldırılması için 11 ilde üreticilere toplam 67 milyar liralık destek ve yatırım sağlandığını açıklayan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda üreticilerin kayıplarının birebir telafi edildiğini söyledi.

“Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvanlarını, kovanlarını ve makine ekipmanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bu kayıplarını birebirde kendilerine tevdi etmiş olduk.”

Dünya Bankası Destekli 11 Milyar Liralık Yeni Proje

Bakan Yumaklı, tarımsal altyapı ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi için Dünya Bankası destekli yeni bir proje hazırladıklarını duyurdu:

“Bu yabancı kaynaklı bir proje. Dünya Bankası’yla yürüttüğümüz bu projede 250 milyon dolar yani bugünün rakamlarıyla yaklaşık 11 milyar liralık bir kaynağı 11 ilimize aktaracağız.”

Makine Parkları ve Hayvancılığa Yüksek Oranlı Hibe

Yeni projeyle birlikte 11 ilde 25 ortak makine ve ekipman parkı kurulacağını açıklayan Yumaklı, üreticilere yüzde 90 hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Hayvancılık alanında ise kapasite artırımı ve modernizasyon için yüzde 75’e varan hibeler verileceğini belirtti:

“Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üreticilerimizin kapasite artırımlarını, alet ekipman modernizasyonlarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını bu projeden desteklemiş olacağız.”

Gençler ve Kadınlar Tarımın Geleceğinde Ön Planda

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinin en az yüzde 20’sinin kadınlara ve gençlere ayrılacağını vurgulayarak, sürdürülebilir tarımın geleceğinin bu kesimlerin üretimde daha fazla yer almasıyla mümkün olacağını ifade etti.