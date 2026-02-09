Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan “Çatkapı” adlı tiyatro gösterisi, şehrin dört bir yanında öğrencilerle buluşarak Millî Mücadele ruhunu yeniden canlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Sahne Maraş tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyun, şehrin farklı ilçelerindeki okullarda çocuklar ve gençler için özel olarak sergilendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi alkışlarla karşılandı.

Kahramanlık Hikâyeleri Canlandı

“Çatkapı” tiyatro oyunu, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde önemli rol üstlenen kahraman isimlerin hikâyelerini sahneye taşıdı. Sütçü İmam’ın işgale karşı ilk kurşunu sıktığı anlar, Rıdvan Hoca’nın halkı direnişe çağıran konuşmaları, Arslanbey’in öncülüğündeki mücadele ve Abdal Halil Ağa’nın fedakârlıkları duygu dolu sahnelerle öğrencilere aktarıldı. Tarihi olayların çocukların anlayabileceği bir dille anlatıldığı oyun hem eğitici hem de etkileyici yapısıyla dikkat çekti.

Millî Mücadele Ruhu Genç Nesillere Aşılandı

Gösteri boyunca öğrenciler, Kahramanmaraş halkının yokluklar içinde verdiği destansı direnişi büyük bir ilgiyle izledi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı dersliklerde, genç izleyiciler kahramanlık hikâyeleriyle gururlandı.

Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesini sahne sanatlarıyla geleceğe taşıyan gösteri hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından takdirle karşılanırken, şehrin kurtuluş ruhunu bir kez daha canlı tuttu.