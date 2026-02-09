Kurtuluş Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde alevlerin binanın diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer çatı alanları ve elektrik tesisatları konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.