Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 14 yaşındaki bir çocuk 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, Selçuk Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanda yaşayan Ş.N.Ş. (14) isimli çocuk, hava almak için çıktığı balkonda dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu Ağır, Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Ş.N.Ş., Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.