Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanık, toplam 14 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Polis ekiplerinin 18 Temmuz 2024’te düzenlediği operasyonda yakalanan K.B. hakkında mahkemede dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık K.B. katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını aldıktan sonra kararını açıkladı. Heyet, K.B.’yi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 yıl hapis cezasına ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Sanık, mahkeme kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.