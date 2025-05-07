MEB tarafından yapılan açıklamada, sözlü sınavların 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacağı ve il bazında belirlenecek sınav merkezlerinde yapılacağı bildirildi. Adaylar, başvuru sürecinde tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınacak.

Sözlü sınav yerleri ve tarihleri nasıl öğrenilir?

Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini ve sınav takvimini, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet kapısı üzerinden "Milli Eğitim Bakanlığı - Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Bilgileri" başlığı altından öğrenebilecek.

15 Bin Öğretmen Atamasında Hangi Branşlara Atama Yapılacak?

2025 yılı öğretmen atamaları için belirlenen kontenjanlar arasında sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği gibi birçok branş bulunuyor. Detaylı kontenjan dağılımı MEB'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Önemli Tarihler:

Sözlü sınav başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2025

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması: Ağustos 2025

Atama takvimi: Sözlü sınav sonuçlarına göre ilerleyen süreçte duyurulacak.

Detaylı bilgi ve listeye ulaşmak için MEB’in resmi web sitesini veya e-Devlet kapısını ziyaret edebilirsiniz.