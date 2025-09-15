LENFOMA NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudu enfeksiyon ve hastalıklarla karşı savunan lenfositlerin (bir tür beyaz kan hücresi) lenf düğümlerinde anormal şekilde çoğalması ve büyümesi ile ortaya çıkan bir kanser türüdür. Lenf kanserinin tıbbi adına lenfoma denmektedir.

Lenf bezi kanserinin en sık görüldüğü yer lenf bezleri (lenf düğümleri) olmakla birlikte, dalak, timus bezi ve kemik iliğinde de görülebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik

Karın ağrısı ve karında şişkinlik

Gece terlemeleri ve ateş

İştah ve/veya kilo kaybı

Titreme

Normal olmayan kaşıntı

Bitkinlik

Acı veya normalde olmayan fiziksel his

Normal olmayan yorgunluk/enerji kaybı

Kronik öksürük

Nefes darlığı

Bademciklerin şişmesi

Baş ağrısı

RİSK FAKTÖRLERİ

a. Yaş: Vakaların çoğu 50 yaş ve üstü bireylerde görülür.

b. Cinsiyet: Erkeklerde risk daha yüksektir; ancak bazı alt tipler kadınlarda daha sık görülebilir.

c. Aile öyküsü: Birinci derece akrabada lenfoma bulunması riski artırabilir.

ç. Kimyasallar: Benzen, tarım ilaçları, vb. ilişkili bulunmuştur.

d. Zayıflamış bağışıklık: HIV pozitif bireyler, bazı sendromik hastalıklar vb.

e. Otoimmün hastalıklar: Romatoid artrit, lupus, Sjögren sendromu, çölyak hastalığı vb.

f. Enfeksiyonlar: EBV, HIV, HHV-8 (Kaposi Sarkomu İlişkili Herpes Virüsü), Helicobacter pylori, Hepatit C, bazı bakteriyel enfeksiyonlar.

g. Aşırı kilo: Obezite bazı çalışmalarla NHL riskiyle ilişkilendirilmiştir.

TANI YÖNTEMLERİ

Ayrıntılı öykü ve fizik muayene

Lenf nodu biyopsisi (kesin tanı için altın standart)

Kemik iliği biyopsisi

Kan sayımı, biyokimyasal testler

Görüntüleme yöntemleri (PET-CT, MRI, X-ray)

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Hastalığın türü ve evresine göre tedavi farklılık gösterir:

Kemoterapi

Radyoterapi

Biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar)

Hedefe yönelik tedaviler

Kök hücre nakli (uygun hastalarda)

Cerrahi, sadece tanısal amaçlarla veya özel durumlarda uygulanır.

DÜNYA LENFOMA FARKINDALIK GÜNÜ

Dünya Lenfoma Farkındalık Günü, ilk kez 2004 yılında Lenfoma Koalisyonu tarafından hastalığa yönelik bilgi eksikliğini gidermek, hastalık hakkında farkındalığı artırmak, hastaların ve bakım verenlerinin karşılaştığı duygusal ve psikososyal zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” prensibinden hareketle her yıl 15 Eylül gününü hastalığa yönelik dikkat çekmek, bilgilendirmek ve hastalık ve tedavisine ilişkin güncel durumu gözden geçirmek üzere kutluyoruz.