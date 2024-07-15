Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna kadar bütün vatandaşlar, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

15 Temmuz Darbe Girişiminin sekizinci yıldönümünde Kahramanmaraşlılar, darbe girişimi hakkındaki düşüncelerini Aksu Haber'e anlattılar. Vatandaşlar, o gece yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirirken, aynı zamanda demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladılar. Milli iradenin gücüyle darbecilere karşı koyduklarını belirten Kahramanmaraşlılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt