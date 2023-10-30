Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, tarih boyunca kurulan 16 Türk devletinde kadınların giydiği kıyafetleri yeniden tasarlayarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde vatandaşların beğenisine sundu.

3 yılda hazırlanan Türk devletlerine ait kıyafetlerle Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Türk Bayrağı motifi üzerine işlenen 100 yıldızlı elbise, "Cumhuriyet, Bayrak ve 16 Türk Devleti" temalı düzenlenen etkinlikte sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan kıyafetlerin, arkeolojik araştırmalar, tasarım ve dikim aşaması olarak toplamda 3 yıl sürdüğünü anlattı.

Kahraman, şunları kaydetti:

"3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve bugün itibarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettiğimiz bu çalışmanın teması bayrak, 16 Türk devleti ve Cumhuriyetimiz. Bu kapsamda da hanımlarımızın kullandıkları bu elbiseler olgunlaşma enstitümüzdeki müdüründen idarecisine, aşçısından sanatçısına, ayakkabıcısından terzisine aklınıza gelecek tüm arkadaşların ortak bir çalışmasıyla hayatiyet kazandı. Eserlerimiz, 120 kişinin araştırması, tasarım ve uygulamasıyla hayata geçti."

Enstitü Müdürü Ayşegül Kaya da eserlerin tarihi bulgu ve kalıntılar üzerindeki çizimlerle müzelerdeki arşivlerden esinlenerek hazırlandığını söyledi.

Türkiye'deki proje tema kapsamlı kurulan 30 enstitüden biri olduklarını hatırlatan Kaya, "Bizler burada yemek, giyim gibi kültürel değerlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı araştırıp yeni nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda 16 Türk devletinin kostümlerini, kazılardaki buluntulardan, araştırmalardan yola çıkarak ve onlardaki çizimlerden esinlenerek tasarladık. Aynı zamanda bayraklarının sembollerinden faydalandık. Bundan yola çıkarak 16 kostümü oluşturduk ve sergiledik." diye konuştu.