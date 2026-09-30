Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sanık U.C.’nin yargılandığı davada mahkeme heyeti son sözü söyledi. Evinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan sanık, ağır hapis ve para cezasına çarptırıldı.

16 Yaşındaki Çocuğa Satarken Suçüstü Yakalandı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık U.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 11 Mart tarihinde Kocavezir Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 38,09 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 16 yaşındaki B.P.'ye satmak isterken emniyet güçlerince yakalandığını hatırlattı.

Telefon Yazışmaları Ve Hassas Terazi Delil Oldu

Savcı mütalaasının devamında, sanığın ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca yapılan dijital incelemelerde U.C.'nin cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin çok sayıda yazışmanın tespit edildiği vurgulandı.

Benzer suçlardan sabıkası bulunduğu aktarılan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere cezalandırılması istendi.

Suçlamaları Reddetti, Beraat İstedi

Karar öncesi son sözü sorulan sanık U.C., hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkemeden Acımayan Karar: Tutukluluğu Devam Edecek

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, toplanan deliller ve suçun işleniş biçimini göz önünde bulundurarak sanık U.C.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.