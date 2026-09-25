Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki yabancı uyruklu Taha Humsi ile Cihan O. (22) arasında trafikte "yol verme" meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle aracından inen Cihan O., yanında taşıdığı tabancayı çekerek Taha Humsi’ye ateş açtı.

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Cihan O. izini kaybettirdi.

100 Saatlik Kamera İncelemesi Katili Deşifre Etti

Cinayetin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile zanlının kaçış güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını mercek altına aldı.

Aralıksız sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 100 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendi. İncelemeler sonucunda şüpheli Cihan O.'nun Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi.

Hücre Evine Operasyon: Zanlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Söz konusu adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla firari cinayet zanlısı Cihan O. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, Taha Humsi ile sadece trafikte yol verme yüzünden kavga ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cihan O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.