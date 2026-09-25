Kontrolden Çıkan Araç DSİ Kanalına Uçtu

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, savrularak Mavi Bulvar yol kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Otomobilin sulara gömüldüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar Zamanla Yarıştı

Kazayı fark eden duyarlı vatandaşlar hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Çevredeki kişilerin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde sürücü batan otomobilden çıkarılarak karaya alındı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kana batan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.