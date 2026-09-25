Adana’nın Kozan ilçesinde 30 Ağustos’ta meydana gelen feci motosiklet kazasından kahreden haber geldi. Yolda ilerlerken su tahliye mazgalının üzerinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç sürücü, tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mazgalın Üzerinden Geçerken Kontrolden Çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza, 30 Ağustos tarihinde Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Alper İnce idaresindeki motosiklet, caddede seyir halindeyken yol üzerindeki mazgalın üzerinden geçtiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletten savrulan İnce, sert bir şekilde asfalta düşerek ağır yaralandı.

26 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alper İnce, ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından durumu kritik olan genç sürücü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tam 26 gündür yaşam mücadelesi veren Alper İnce, doktorların tüm çabalarına ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza Anı Kamerada

Öte yandan, 33 yaşındaki Alper İnce'nin hayatını kaybettiği feci kazanın gerçekleştiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç yaşta vefat eden İnce'nin haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.