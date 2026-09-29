Adana'da 24 Eylül günü saklandığı adreste güvenlik güçlerine el bombası ve tabancayla direnerek büyük tehlike oluşturan firari hükümlüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.

Gasp Büro Ekipleri Tehlikeli Ağın İzini Sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, "Kurşunlama" ve çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan’ın (24) Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yakalandığı operasyonun ardından soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, zanlının yakalanmamak için polise karşı tehdit olarak kullandığı el bombasını nereden temin ettiğini belirlemek için teknik ve fiziki çalışma başlattı.

El Bombasının Kaynağı Hasan Çelik Çıktı

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda Doğan’a el bombasını sağlayan kişinin Hasan Çelik (32) olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Çelik’in "uyuşturucu ticareti" suçundan da kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını saptadı.

Seyhan'da İkinci Baskın: 2 Şüpheli de Cezaevinde

Zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Hasan Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polise el bombasıyla direnen Mehmet Şirin Doğan ve kendisine patlayıcıyı temin ettiği kesinleşen Hasan Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.