Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı yürüttüğü kararlı takiplere bir yenisini daha ekledi. Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adeta bir suç makinesine dönüşen ve uzun süredir aranan firari şahıs girdiği adreste kıskıvrak yakalandı.

Aydınlar Mahallesi’ndeki Adrese Nokta Operasyon

Emniyet güçleri; "bilişim yoluyla hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçları başta olmak üzere toplam 317 farklı suçtan arama kaydı bulunan 23 yaşındaki Ferhat Türkmen'in izini sürdü.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Yatak Odasından Silahlar Çıktı

Hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Türkmen’in saklandığı evde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü Ferhat Türkmen, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.