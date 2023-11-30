Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen Diyarbakır'da farklı mesleklere mensup 16 bin 500 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019'da uygulamaya aldığı AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Diyarbakır'da AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor.

Kentte afet anında kurtarma faaliyetlerinde bilinçli müdahalenin önemini kavrayan her yaştan ve her meslekten binlerce kişi, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemine başvuruda bulundu.

4 yılda 11 bin 500 gönüllüye ulaşan AFAD'a yaklaşık 9 ayda başvuru yapan 16 bin 500 kişi temel online eğitimi tamamlayarak AFAD gönüllüsü oldu.

Olası bir afette arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almak isteyen gönüllülerin saha eğitimleri devam ediyor.

