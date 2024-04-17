Edinilen bilgiye göre, İ.E. (17) idaresindeki 46 NY 737 plaka sayılı otomobil ile Göksun istikametinden il merkezi istikametine seyir halinde iken Rasim Özdenören Tüneli içerisine geldiğinde önünde aynı istikamette önünde seyreden sağ şeritteki C. K. idaresindeki 46 AGF 351 plakalı kamyon ve sol şeritte kamyonu sollamakta olan 25 ACJ 351 plakalı araçlara arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada; araç sürücüleri alkolsüz olduğu öğrenilirken 46 NY 737 plaka sayılı otomobil sürücüsü İ.E’nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan N.E. (20), 25 ACJ 351 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan D.D. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

