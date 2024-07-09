İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 19 ilde, “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR