Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Damla Apartmanı'na ilişkin davada 2 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Haziran'daki karar duruşmasında statik proje müellifi Güngör Ç'ye 10 yıl, fenni mesul Yusuf D'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Depremlerde resmi kayıtlara göre 50 bin 783 insanın hayatını kaybettiği, yaklaşık 122 bin kişinin ise yaralandığı anımsatılan gerekçeli kararda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki Damla Apartmanı'nda da 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanık Yusuf D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, Güngör Ç'nin de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği aktarıldı.

Kararda ayrıca Yusuf D'nin 5 yıl mimari fenni mesullük yapmasının yasaklanmasına, Güngör Ç'nin ise 6 yıl mühendislik mesleğini yapmasının yasaklanmasına karar verildiği ifade edildi.