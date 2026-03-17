Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu şehir genelinde yaşatmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını farklı etkinliklerle pekiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “İlçemde İftar Var” programı, vatandaşları aynı sofrada buluşturarak Ramazan’ın manevi atmosferini güçlendiriyor.

Paylaşma ve dayanışmanın birlikte yaşandığı iftar programının son adresi Nurhak olacak. 18 Mart Çarşamba günü İlçe Kongre Merkezi’nde düzenlenecek iftar programında, Nurhaklı vatandaşlar için geniş katılımlı sofralar kurulacak. Özenle hazırlanan menüler eşliğinde paylaşım ve dayanışma ön planda tutulacak.

Aileler, gençler ve çocukların bir araya geleceği iftar sofrasında Ramazan’ın bereketi ve birlik ruhu hep birlikte yaşanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek olan özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.