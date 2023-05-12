Uzun yıllar Almanya’da yaşadı, sonra memleketi Sinop’a yerleşti…

Antikalara ilgisi olan yazar Yılmaz Yavuz, yaklaşık 1 yıl önce de 1957 model klasik otomobil satın aldı.

Bu alışveriş eşini kızdırsa da yılmayan Yavuz, aracın orijinalini bozmadan bakımlarını yaptırdı.

100 bin euro istiyor

Tam tamına 22 bin euro harcayan Yavuz, bundan hiç pişman değil.

Çünkü o otomobil, görünüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Eski model aracına 100 bin euro fiyat biçen Yavuz, bu kez de aracı istemeyen eşini ikna edemiyor.

Otomobili Tekirdağ'da yaşayan bir baba-oğuldan aldığını, onlara da dedelerinden miras kaldığını söyleyen Yavuz, “Araba modeli 1957'nin sonu ama 1962'de Türkiye'ye gelmiş. Bir konsolosluk erkanından bir görevli getirmiş. Gayet bakımlı ve güzel, ben de buna bayağı masraf yaptım.” dedi.

Parçalarını bulmak bile zor

Araç eski olduğu için parçalarını bulmakta zorlandığını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

Parçaların bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmını yurt dışından getirttik. Önündeki yıldıza çocuklar rahat vermiyorlar, 2 kez kopardılar. Onu da Almanya'dan getirttik. Çok müşterisi var, Sinop'ta sürekli soruyorlar, ‘Satılık mı?’ diye. 22 bin euro tutuyordu ben aldığımda ama şimdi 100 bin euro istiyorum. Müşteri de var. Bir gün ciddi müşteriye rastladım ama eşim razı olmadı, o da çok alıştı buna.

Araçta modern aksam olmadığını vurgulayan Yavuz, otomobilin sağında aynasının olmadığını, hatta park ederken zaman zaman zorlandığını dile getirdi.