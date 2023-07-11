Iğdır'da iki ay önce dünyaya gelen Adem Gökdere'nin sürekli ağlaması yüzünden ailesi ne yapacağını şaşırdı. Bebeğin arka bacak kısmında bir kızarıklık fark eden anne, Adem'i böcek ısırdığını sandı. Ancak sonraki gün aynı yerde demir parçası görünce şaştı kaldı.

MEĞER AĞLAMASININ SEBEBİ...

Biraz incelemenin ardından bebeğin bacağına saplanmış halde bulunan yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı. Enjeksiyon iğnesini bebeğinin bacağından çıkaran baba Ümit Gökdere, 'O an yeniden doğdu gibi' diyerek yaşadıklarını anlattı.



Baba Ümit Gökdere; 'Çocuğum iki ay önce Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Daha sonra bizi tabucu ettiler. Rutin aşıları için 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına götürdük. Çocuk sürekli rahatsız olup ağlıyordu. Çocuğun gazı olduğundan dolayı sürekli ağlıyor sandık. İki gün önce bir kızarıklık fark ettik. Sinek veya her hangi bir haşare böceğinin ısırdığını sandık ve önemsemedik. Dün annesi demir parçası fark etti. Baktığımızda iğne olduğu fark ettik. İğneyi dikkatli bir şekilde çıkardım. O andan sonra bebeğimiz sanki yeniden doğdu. 2 ay o iğnenin acısına katlanmış' açıklaması yaptı.



HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını söyleyen baba Gökdere, sözlerini şöyle sonlandırdı:

O iğne yetişkinlere yapılan enjeksiyonun iğnesi. Muhtemelen ya hastanede yada sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve bebeğin içinde kalmış. İğneyi çıkarıp Devlet Hastanesine götürdük. Oradaki doktorlar müdahalede bu iğnenin bu türlü çocuklara uygun olmadığını söylediler. Biz çocuğumuzun filmleri çektirdik, detaylı kontrol için Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesine götüreceğiz. Burada ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım.