İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 20 ilde "Narkokapan-1” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
20 ilde uyuşturucuya yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonlarında zehir taciri 37 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 34'ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda 640 kg uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.