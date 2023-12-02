Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Taşoluk mevkiinde bulunan inşaat sahasına kamyonla malzeme taşıyan Bahri Akkaya nakliye sırasında yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahri Akkaya sahaya kamyonuyla inşaat malzemesi getirdi. Kamyondan malzemeler boşaltıldığı sırada kule Vinç halatı yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada talihsiz şoför elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Akkaya'nın yardımına sahadaki işçiler koştu. Akkaya hemen Elbistan Devlet hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen genç şoför doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.