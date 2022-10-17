Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin asgari ücret açıklaması büyük merak uyandırmıştı.

Asgari ücret için enflasyonun üstünde bir artış olacağı duyurmuştu. Bununla birlikte yeni asgari ücret merak konusu oldu.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahmini rakamların ardından Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, asgari ücret ile ilgili son noktayı koydu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Prof. Dr. Erdoğan, katıldığı canlı yayında enflasyonla mücadelenin önemine değindi. Yeni asgari ücretin 9-10 bin TL civarında olsa bile enflasyonla mücadeleyi sürdürmeden bu rakamların birkaç ay sonunda yetersiz kalabileceğini açıkladı.

"Asgari ücretin yapılacak zamla kaç TL olmasını bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Erdoğan, "Asgari ücret bugünün verilerine baktığımız zaman en az 7 bin 500 TL civarında olmalı. Aklıma öncelikle gelen ilk rakam bu." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili de konuşamn Prof. Dr. Erdoğan, "Bunun dışında bir de havada uçuşan rakamlar var. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız' açıklamasının da önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Prof. Dr. Erdoğan, açıklamasının ardından, "Eğer yüzde 80 civarı yıllık enflasyon gerçekleşirse, Ocak ayındaki asgari ücret olan 4 bin 253 TL'ye göre bir hesap yapılır. Burada da yapılacak zam sonrası 7 bin ve 7 bin 500 gibi asgari ücret rakamı bekliyorum." sözleriyle son noktayı koydu.