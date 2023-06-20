Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam süreci tamamlandı.

3'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşçi ve iş veren temsilcileriyle birlikte kameraların karşına çıktı.

Asgari ücrete yüzde 34 zam

Bakan Işıkhan, Temmuz ara zammını yüzde 34 olarak açıkladı.

Işıkhan şöyle konuştu:

"Tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Çalışma uzlaşmasıyla kararlaştırılmıştır.

Asgari Ücret brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tüm sorunları da aynı metotla çözmeye niyetliyiz"

"Bu süreçte TİSK başkanımız işverenleri temsilen çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştı. Sosyal diyaloga olan inancıyla işçi işveren ayrımı yapmadan ortak akılla her zaman devlet ve milletin yanında olduğunu hissettirmiştir. Teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim.

Türk-İş Başkanı'na samimi yaklaşım, yapıcı tutum, sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı yardımlardan dolayı şükranlarımı sunarım. Bizler, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette hem işçiyi memnun edecek, hem istihdamı koruyacak düzeyde belirlemeye gayret ettik.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatının tüm çarklarını istişare ile işletmeye, önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metotla çözmeye niyetliyiz. Ortaya koyduğu irade desteklerinden ötürü Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.

"Alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır"

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır.

Asgari ücret geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı.

Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."