İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya çökertilen çetelerle ilgili şu detayları paylaştı:

"420 organize suç çetesi içerisinde; 6’sı uluslararası, 2’si ulusal, 13’ü bölgesel ve

121’i yerel olmak üzere 142’si nitelikli silahlı organize suç çetesi.

Suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırıldığında, 420 organize suç çetesinin 270’i organize suç, 128’i narkotik suç ve 22’si ise siber suç çetesi."

"Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz"

Bakan Yerlikaya ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."