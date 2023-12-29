Ön planda olan en çok geçim derdi olsa da yatırım yapabilenlerin bir kısmı ekonomik gelişmeleri anbean yakından takip etti. Kimisi gayrimenkul, kimisi altın ve dövize yatırım yaparken; kimisi de borsada yer aldı.

Sene başında 1000 TL civarında seyreden gram altın yılsonuna gelindiğinde neredeyse 2000 TL'ye ulaştı. Altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı olduğuna işaret eden uzmanlar, yüzde 80'lik bir artışın yaşandığını açıkladı.

En çok kazandıranlar listesinin ikinci sırasında ise otomobil yer aldı. Son bir yılda neredeyse değerine yüzde 70 değer katan otomobil, iyiden iyiye yatırım aracı haline geldi.

Üçüncü sırada yüzde 60'la gayrimenkul yer aldı.

Dördüncü sırada dolar yatırımı yer aldı. Dolar, son bir yılda yüzde 55 kazandırdı. Ancak yine de enflasyonun altında kaldı.