2024, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerinde yaşayanlar için özellikle zorlu geçti.

2024 yılı sonra ererken, vatandaşlar yıl boyunca yaşadıkları acıları ve hayal kırıklıklarını Aksu Haber ile paylaştı.

Ailelerini ve sevdiklerini kaybedenler, trafik kazası gibi zorlu olaylar yaşayanlar, depremin ve hayat pahalılığının gölgesinde geçen bir yılın hüznünü dile getirdi.

Birçok vatandaş, Gazze'de yaşanan insanlığa kayıtsız kalamayarak tepkilerini dile getirdi.

2024, pek çok insan için zorluklarla dolu bir yıl olsa da, yeni bir başlangıç ​​yapma isteği ile iyimserlik duygularını vurguladı.