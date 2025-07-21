Açıköğretim Fakülteleri 2025 Taban Puanları Açıklandı mı?
2025 yılına ait Açıköğretim Fakülteleri taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın (2024) puan ve başarı sıralamalarını baz alarak tercihlerini yapıyor. Taban puan ve kontenjanlar, ÖSYM’nin tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu üzerinden takip edilebilir.
En Güncel Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları İçin:
ATA AÖF, AUZEF ve AÖF 2 ve 4 Yıllık Bölümler Listesi
AUZEF 4 Yıllık Lisans Bölümleri:
-
Coğrafya
-
Çocuk Gelişimi
-
Egzersiz ve Spor Bilimleri
-
Felsefe
-
İktisat
-
İnsan Kaynakları Yönetimi
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
-
İşletme
-
Rekreasyon
-
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
-
Sosyoloji
-
Tarih
-
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
-
Yönetim Bilişim Sistemleri
AUZEF 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri:
-
Bilgisayar Programcılığı (Yeni)
-
Çocuk Gelişimi
-
E-Ticaret ve Pazarlama (Yeni)
-
Grafik Tasarımı
-
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
-
Sosyal Hizmetler
-
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
-
Yaşlı Bakımı
… ve daha fazlası.
ATA AÖF Ön Lisans Bölümleri:
-
Acil Durum ve Afet Yönetimi
-
Adalet
-
Bankacılık ve Sigortacılık
-
Bilgi Yönetimi
-
Bilgisayar Programcılığı
-
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
-
Çocuk Gelişimi
-
Dış Ticaret
-
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
-
Lojistik
-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
-
Sosyal Hizmetler
-
Turizm ve Otel İşletmeciliği
-
… ve diğer bölümler
ATA AÖF Lisans Bölümleri:
-
Çocuk Gelişimi
-
Egzersiz ve Spor Bilimleri
-
Grafik Sanatlar
-
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-
İşletme
-
Kamu Yönetimi
-
Sosyoloji
-
Tarih
-
Sağlık Yönetimi
-
… gibi seçenekler
Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 Yıllık Bölümleri:
-
Acil Durum ve Afet Yönetimi
-
Bankacılık ve Sigortacılık
-
Çocuk Gelişimi
-
Coğrafi Bilgi Sistemleri
-
Felsefe
-
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
-
İlahiyat
-
İnsan Kaynakları Yönetimi
-
İşletme Yönetimi
-
Kültürel Miras ve Turizm
-
Medya ve İletişim
-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
-
Sosyal Hizmetler
-
Sosyoloji
-
Spor Yönetimi
-
Tarih
-
Türk Dili ve Edebiyatı
-
… ve diğer bölümler
2025 YKS Tercih Takvimi ve Önemli Tarihler
-
Tercih Başlangıç Tarihi: 30 Temmuz 2025
-
Tercih Bitiş Tarihi: 11 Ağustos 2025
Adaylar, tercihlerini bu tarihler arasında ÖSYM'nin tercih sistemi üzerinden yapabilecekler.
Açıköğretim Fakülteleri Hakkında Önemli Notlar
-
Açıköğretim fakülteleri, öğrencilere esnek ve uzaktan eğitim imkanı sunarak çalışma veya farklı nedenlerle yüz yüze eğitime katılamayanlar için ideal seçenekler sunuyor.
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Puanlar ve başarı sıralamaları her yıl değişiklik gösterebiliyor, bu yüzden tercih döneminde güncel bilgileri takip etmek çok önemli.
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Adaylar tercihlerini yaparken YÖK Atlas gibi resmi kaynaklardan destek alabilir.
2025 YKS tercihlerinde, Açıköğretim fakültelerinin geniş bölüm seçenekleri ve avantajlarıyla adayların en çok tercih ettiği eğitim yollarından biri olmaya devam ediyor. Taban puanlar resmi olarak açıklanır açıklanmaz, adaylara hızlıca duyurular yapılacak.