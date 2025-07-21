Açıköğretim Fakülteleri 2025 Taban Puanları Açıklandı mı?

2025 yılına ait Açıköğretim Fakülteleri taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın (2024) puan ve başarı sıralamalarını baz alarak tercihlerini yapıyor. Taban puan ve kontenjanlar, ÖSYM’nin tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu üzerinden takip edilebilir.

En Güncel Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları İçin:

ATA AÖF, AUZEF ve AÖF 2 ve 4 Yıllık Bölümler Listesi

AUZEF 4 Yıllık Lisans Bölümleri:

Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Felsefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Rekreasyon YKS'de 40 bin 818 aday sıfır çekti İçeriği Görüntüle

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri

AUZEF 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri:

Bilgisayar Programcılığı (Yeni)

Çocuk Gelişimi

E-Ticaret ve Pazarlama (Yeni)

Grafik Tasarımı

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

… ve daha fazlası.

ATA AÖF Ön Lisans Bölümleri:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

… ve diğer bölümler

ATA AÖF Lisans Bölümleri:

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Sağlık Yönetimi

… gibi seçenekler

Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 Yıllık Bölümleri:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Sosyal Hizmetler

Sosyoloji

Spor Yönetimi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

… ve diğer bölümler

2025 YKS Tercih Takvimi ve Önemli Tarihler

Tercih Başlangıç Tarihi: 30 Temmuz 2025

Tercih Bitiş Tarihi: 11 Ağustos 2025

Adaylar, tercihlerini bu tarihler arasında ÖSYM'nin tercih sistemi üzerinden yapabilecekler.

Açıköğretim Fakülteleri Hakkında Önemli Notlar

Açıköğretim fakülteleri, öğrencilere esnek ve uzaktan eğitim imkanı sunarak çalışma veya farklı nedenlerle yüz yüze eğitime katılamayanlar için ideal seçenekler sunuyor.

Puanlar ve başarı sıralamaları her yıl değişiklik gösterebiliyor, bu yüzden tercih döneminde güncel bilgileri takip etmek çok önemli.

Adaylar tercihlerini yaparken YÖK Atlas gibi resmi kaynaklardan destek alabilir.

2025 YKS tercihlerinde, Açıköğretim fakültelerinin geniş bölüm seçenekleri ve avantajlarıyla adayların en çok tercih ettiği eğitim yollarından biri olmaya devam ediyor. Taban puanlar resmi olarak açıklanır açıklanmaz, adaylara hızlıca duyurular yapılacak.