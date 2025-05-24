Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği bu sınavın ardından gözler “İOKBS 2025 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi.

İOKBS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in resmi takvimine göre, İOKBS 2025 bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuc.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sınava katılan öğrenciler, sonuç belgelerine MEB Merkezi Sınavlar Sonuç Sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş için yalnızca T.C. kimlik numarası yeterli olacak.

Sonuç ekranında öğrencinin aldığı puan, başarı durumu ve burs kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.

KİMLER BURS ALMAYA HAK KAZANIR?

İOKBS 2025 sonuçlarına göre, belirlenen başarı puanının üzerinde not alan öğrenciler, kontenjanlar doğrultusunda burs almaya hak kazanacak. Burslar, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sağlanıyor.

Sonuçların açıklanacağı gün, MEB’in resmi sitesi üzerinden yapılacak sorgulamalarda yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim problemleri yaşanabilir. Bu nedenle öğrenci ve velilerin alternatif saat dilimlerinde sorgulama yapmaları öneriliyor.