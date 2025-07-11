Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarını duyurdu.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10:00 itibarıyla MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.
Sonuçlarla birlikte, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı gün yayımlandı.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih süreci, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025’te açıklanacak.
LGS sonuçlarını sorgulamak için tıklayabilirsiniz