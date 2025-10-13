İŞKUR'un yayımladığı 2025 istihdam verilerine göre, yılın birinci çeyreğinde açık iş sayısı 343 bin 770 olarak kaydedilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 206 bin 189’a, üçüncü çeyrekte ise 200 bin 185’e geriledi.

İlan bazında ise en çok açık iş birinci çeyrekte imalat sektöründe, ikinci çeyrekte konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe yaşandı.

İŞKUR'un verilerine göre, üçüncü çeyrekte ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe kaydedildi.

EN ÇOK AÇIK İŞ İLANININ BULUNDUĞU MESLEKLER

ÇEYREKLERE GÖRE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

1- MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

Üçüncü çeyrek (Temmuz-ağustos-eylül) itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 1,8 ile “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe gerçekleşti.

Açık iş oranı en yüksek olan “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;

-Avukat,

-Elektrik Teknisyeni,

-İnşaat Mühendisi,

-Mimar ve Makine Mühendisi.

2- KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

Açık iş oranı en yüksek ikinci sektör olan “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;

-Garson (Servis Elemanı),

-Mutfak Görevlisi,

-Servis Komisi,

-Aşçı Yardımcısı,

-Yufka Ustası.

3- ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

Açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör olan “Ulaştırma ve Depolama” sektöründe ise en çok aranan meslekler sırasıyla:

-Servis Şoförü (Okul),

-Ahşap Mobilya İmalatçısı,

-Şoför (Yolcu Taşıma),

-Otopark Görevlisi,

-Temizlik Görevlisi.