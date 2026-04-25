Kahramanmaraş, motor sporlarında adını daha güçlü şekilde duyurmaya devam ediyor. Şehir hem doğal parkurları hem de artan organizasyon kapasitesiyle bu kez Türkiye’nin en zorlu yarış serilerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Spor şehri olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan Kahramanmaraş, şimdi de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası’nın ilk ayağına ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışlar, doğası ve zorlu parkur yapısıyla dikkat çeken Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

16 Şehirden 32 Yarışçı Start Aldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 farklı şehirden toplam 32 profesyonel yarışçı, şampiyonanın ilk ayağında kıyasıya mücadele ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ilk etapta sporcular, Kapıçam’ın doğal engellerle dolu zorlu parkurunda performanslarını sergiledi. Yarış boyunca sürücüler; toprak zemin, keskin virajlar, dik yokuşlar ve teknik geçişlerle dolu etaplarda hem hız hem de dayanıklılık sınavı verdi. İki gün sürecek organizasyonda yarışmacılar, etaplar halinde toplam 230 kilometrelik parkuru tamamlayarak kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Sporculardan Kahramanmaraş’a Övgü

Yarışmaya katılan pilotlar ve kopilotlar, Kahramanmaraş etaplarının zorluğu kadar keyifli olduğunu da vurguladı. İstanbul’dan yarışa katılan Murat Kamil Altun, Kahramanmaraş’ta ikinci kez yarıştığını belirterek etapların kalitesine ve seyirci ilgisine dikkat çekti. Altun, parkurun hem teknik hem de keyifli olduğunu ifade etti. Sezonun ilk yarışında start aldıklarını belirten Abdullah Korkut ise antrenman sürecinin olumlu geçtiğini ve yarışın da aynı şekilde başarılı geçmesini beklediklerini söyledi.

Yarışmacılardan Diren Ülkü de Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri içerisinde yarışmanın kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek şehirde yarışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Son iki yıldır kopilot şampiyonu olan Mert Tepe ise bu yıl da iddialı olduklarını belirterek Kahramanmaraş etabında güçlü bir performans sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.