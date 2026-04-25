Erdoğan’dan Acılı Ailelere Birebir Taziye Telefonu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından devletin en üst makamından anlamlı bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden öğrencilerin ve öğretmenin aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ailelerin acısını paylaşan Erdoğan, yaşanan trajedinin tüm yönleriyle aydınlatılacağını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın doğrudan temas kurması, kentte derin bir üzüntü içinde olan aileler için önemli bir moral kaynağı oldu.

“Devlet Tüm İmkanlarıyla Sürecin Takipçisi”

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, görüşmeler sırasında ailelerin metanetli duruşuna teşekkür ederken, yaşanan kaybın sadece ailelerin değil tüm milletin ortak acısı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı’nın, “Evlatlarımızın acısı hepimizin acısıdır. Devlet olarak bu menfur olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların en ağır cezayı alması için kararlılığımız tamdır" mesajını verdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ı Yasa Boğan Saldırı

15 Nisan’da meydana gelen olayda, 14 yaşındaki bir öğrencinin okula silahla saldırması sonucu 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran saldırının ardından bölgeye çok sayıda yetkili sevk edilmiş, hem adli hem de idari süreç başlatılmıştı.

Olay sonrası ailelere yönelik psikososyal destek çalışmaları hızla devreye alınırken, eğitim kurumlarında güvenliğe ilişkin yeni adımlar da gündeme geldi.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Soruşturma kapsamında failin yakın çevresine yönelik hukuki süreç devam ederken, Cumhurbaşkanlığı’nın da gelişmeleri anbean takip ettiği ifade ediliyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına yeni yasal düzenlemelerin gündeme alınabileceğini belirtiyor.

Ayrıca görüşmeler sırasında ailelerin taleplerinin dinlendiği ve ilgili kurumlara gerekli talimatların iletildiği öğrenildi.