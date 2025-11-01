Adalet Bakanlığı, 2026 yılında yargı sisteminde reform ve dijitalleşme odaklı adımlar atmaya hazırlanıyor. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda, yargı süreçlerinin adil, hızlı ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, vatandaşların adalete erişimi kolaylaştırılacak, yargıda güven artırılacak ve karar süreçlerinde modern teknolojilerden daha fazla yararlanılacak. Yeni UYAP yazılımı, güncel teknolojilerle uyumlu ve siber güvenlik önlemleri güçlendirilmiş şekilde tamamlanacak.

Yapay Zeka ile Karar Destek Sistemleri Güçlendiriliyor

Yapay zekanın sunduğu imkanlar dikkate alınarak, yargıda karar destek ve öneri sistemleri geliştirilecek. Ayrıca adli tıp hizmetlerinde de yapay zekanın etkin kullanımı sağlanacak. Yapay zekanın etik ve hukuki çerçevesi oluşturularak sistemlerin güvenilirliği artırılacak.

Disiplin Süreçleri Gözden Geçiriliyor

Hakim ve savcıların disiplin süreçleri, hukuki öngörülebilirlik, hakimlik teminatı ve hak arama hürriyeti ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Disiplin kararları emsal niteliği taşıyan önceki kararlar dikkate alınarak ve kişisel veri güvenliği korunarak erişime açılacak.

Yeni Mahkemeler ve Bilirkişi Sistemleri ile İş Yükü Hafifletilecek

Yargının iş yükünü dengelemek ve makul sürede yargılanma hakkını sağlamak için yeni mahkemeler kurulacak, istinaf mahkemelerinin daire sayısı artırılacak. Bilirkişilik sisteminde standartlar yükseltilecek ve rapor hazırlama süresi kısaltılacak.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yaygınlaştırılacak

Yargı sürecinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek, ihtiyari arabuluculuk uygulamasının etkinliği artırılacak ve toplumsal farkındalık yükseltilecek.

2026 hedefleriyle Adalet Bakanlığı, yargının dijitalleşmesini, şeffaflığını ve erişilebilirliğini güçlendirerek adalet sistemini daha güvenilir ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor.